AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de adayım

2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifi görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda dün konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sözleri damgasını vurdu. AK Partili bazı milletvekillerinin "cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misi?" diye laf attığı Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" çıkışı yaptı.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sözlerini değerlendirdi. Turan, “Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.” dedi.



Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında geleneğini bozmadığını ve ne kadar yalan, iftira varsa süreye sığdırmaya çalıştığını iddia ederek, “Cumhurbaşkanı avukatlarından danışmanlarına kadar ne kadar yalanlanan konu varsa tekrar gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu adeta neresini düzeltelim diyeceğimiz bir konuşma gerçekleştirdi.” diye konuştu.



Bülent Turan, şöyle devam etti:



“Dünkü görüşmelerde Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirirken AK Partili arkadaşlarımızın ‘öyleyse aday olun’ demesine kürsü heyecanıyla bir an sanki adaymış gibi ifade etti. Ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. ‘Siyasi dostlarına’ rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.”

