AK Partili Sorgun: Bizde ekonomik kriz yok, AK Parti'ye güveniliyor

Konya merkezli yayın yapan Kanal 42'de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun oldu. Türkiye'deki ekonomik kriz ve işsizlikle ilgili tartışmalara neden olacak söylemlerde bulundu. Sorgun, "



5 yıldır mecliste olduğunu, bu süreçte muhalefetin sürekli ‘öldük bittik’ dediğini savunan Ahmet Sorgun, “Ekonomide problem yok diyemeyiz. Hayat, dinamik ve devam ediyor. Alıyoruz, satıyoruz. Dünyanın en güçlü görünen ülkelerinin, ABD’nin ekonomisi ne duruma geldi salgın sürecinde? Avrupa, ne duruma geldi? Avrupa ülkeleri, birçok şeyi üretemez hale geldi. Devlet, salgında 600-700 milyara yakın desteklemede bulundu. Bu süreçten olumsuz etkilenmedik demek, kafamıza kuma gömmek olur ama Türkiye’de bir kriz yok. Biz, şunu biliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iki özelliği benim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız, Allah’tan başka kimseden korkmaz. Bir de bir konuda sonuna kadar çalışır. Sonra da tevekkül eder. Ekonomik alanda da bu böyle. Ekonomi ile olur. Kriz varsa biz pandemi sürecinde insanlara nasıl destek verdik? Tarihin en yüksek konut alımını yaptık. Sıfır araç alımı için 3 ay 6 ay sonrasına vatandaşa gün veriliyor.” değerlendirmesinde bulundu.



Sorgun, işsizlik ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun “Mesele işsizlik değil, iş beğenmemezliktir” söylemlerine destek veren Sorgun, şunları kaydetti: “Çocukluğumuzu bir kenara bırakalım. 50 yıldır cemiyetin içindeyiz. Konya’da sanayiye gidiyorum. Sanayici ‘Eğer Suriyeliler olmazsa sanayi bitti’ diyor. Ağır iş kollarında çalışanların çoğu nereli? Suriyeliler. Köylere gidiyoruz, ‘Afganlılar olmazsa, köylerde çoban yok’ diyorlar. Bize ‘yandım, bittim, işsizim, açım’ diye gelenler oluyor. Bir işadamını arıyorum. ‘Birisini göndereceğim’ diyorum, hemen gönder diyorlar. Bize iş için gelenler sonra ‘belediye olmaz mı, hastane olmaz mı diyor’ Bu iş beğenmeme. Bizim zihniyet olarak bir değişim yaşamamız gerekiyor. ‘Ben asla tulum giyemem’ diyorlar. Ne yapacaksınız? ‘08.00-17.00 çalışacağım, Cumartesi-Pazar tatil olacak, önümde internet açık olacak’ anlayışı var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.”

