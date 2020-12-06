AK Partili Şahin: Belediyenin verdiği desteğin kapsamı genişletilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamadan habersiz sokağa çıkarak ayakkabı boyamaya devam eden bir vatandaşın sorununa çözüm olarak televizyon hediye etmesinin büyük tepki almasının ardından aileyi ziyarete gitti. Şahin, “Belediyenin verdiği desteğin kapsamı genişletilecek” açıklamasında bulundu.Fatma Şahin, evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamadan habersiz sokağa çıkarak ayakkabı boyamaya devam eden bir vatandaşın sorununa çözüm olarak televizyon hediye etti. Şahin’in ekonomik olarak zorda olan yurttaşa çözümünün TV hediye etmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından aileye ziyarete giden Şahin sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu:

“Sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığı için boyacılık yapmak üzere sokağa çıkan bir hemşehrimiz vardı. Arkadaşlarımızın ilgileneceğini söylemiştim. Evine gidildi. Kendisiyle ve ailesiyle görüşüldü. Gaziantep Belediyesi olarak sosyal destek ekiplerimizin 4 yıldan bu yana aileyle ilgilendiğini öğrendim. Bugün ziyaretlerine gittim. Aileyle sohbet ettik. Niteliklerine uygun bir iş için yardımcı olmaya çalışacağız. Belediyenin verdiği desteğin kapsamı da genişletilecek.”



.@GaziantepBeld olarak sosyal destek ekiplerimizin 4 yıldan bu yana aileyle ilgilendiğini öğrendim. Bugün ziyaretlerine gittim. Aileyle sohbet ettik. Niteliklerine uygun bir iş için yardımcı olmaya çalışacağız. Belediyenin verdiği desteğin kapsamı da genişletilecek. pic.twitter.com/gqIGMUkLiR

— Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 6, 2020



.@GaziantepBeld olarak sosyal destek ekiplerimizin 4 yıldan bu yana aileyle ilgilendiğini öğrendim. Bugün ziyaretlerine gittim. Aileyle sohbet ettik. Niteliklerine uygun bir iş için yardımcı olmaya çalışacağız. Belediyenin verdiği desteğin kapsamı da genişletilecek. pic.twitter.com/gqIGMUkLiR — Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 6, 2020

