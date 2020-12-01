AK Partili Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu, demokrasi sorunu haline geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımız için "Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur," demiş. Yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bir milli güvenlik sorunudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmakta olduğunu savunan Çelik, "Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun utanç verici şekilde Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için milli güvenlik sorunudur' dediği gün, yabancı bir yayında 'Türkiye'nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir' manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu milli güvenliğimiz hakkında fikir öne sürmüyor. Milli güvenlik siyasetimize karşı demokratik eleştiri getirmiyor. Milli güvenliğimize karşı olanların tezlerinin savunuculuğunu yapıyor. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor.

Bugün grup konuşmasında kendi milletvekilinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı hakareti savunmuştur. Türk siyasi tarihi açısından, milli güvenliğimize karşı olanların dilini ve tavrını benimsemek bakımından Kılıçdaroğlu'nun birinci sıraya yerleştiği açıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı sert sözlerle eleştirmiş, "CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan şunları kaydetmişti: "Gerçi, millet her seçimde kendilerine sandıkta hak ettikleri cevabı vermiştir ama onların gündemi ve derdi hep başkadır. Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp, ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler. CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir."

