AK Partili o isimde koronavirüse yakalandı
AK Partili Mehmet Özhaseki, koronavirüse yakalandığını belirtirken "İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" dedi.
GÜNDEM 19.11.2020, 19:28
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Partili Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
AK Partili Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
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