AK Partili Mehmet Muş: MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik soruya, “MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez.” dedi.

Selçuk Özdağ’a saldırıya yönelik soruya Muş, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin durumu Başkan Devlet Bahçeli tarafından ortaya kondu. Şiddete karşı son derece mesafeli, asla tasvip etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Hem emniyet hem yargı olayın üzerindedir. Hukuk devletinde olması gerekenler yapılıyor. Şiddeti tasvip etmeyiz. MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez” yanıtını verdi.

