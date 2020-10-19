AK Parti’li meclis üyesinin şirketi için konkordato kararı

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle firmalar neredeyse her gün konkordato ilan ediyor.

Kocaeli’nde AK Parti’li meclis üyesi İbrahim Kılıç’ın şirketi Saykar Bilgisayar ve Enerji Sistemleri bir süredir mali kriz yaşıyordu. Daha önce konkordato ilan edilen şirket için yeni bir karar daha verildi.

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Merkezi, İbrahim Kılıç’a ait şirketin borçları için ödeme planı çıkardı. Buna göre şirket borçlarını ilk altı ay ödemeyecek. Ancak Saykar borçlarını 14 Nisan 2021 itibarıyla 60 ay eşit taksitlerle ödeyecek.

Saykar, 2018’in ekim ayında konkordato için mahkemeye başvurmuştu. Üç ay konkordato süresi verilen şirket, daha sonra bu sürenin uzatılmasını talep etmişti.

Mahkeme şirket hakkında iki kez mühlet uzatma kararı vermişti.

İbrahim Kılıç'a ait olan firmanın Kocaeli Üniversitesi, Cengiz Topel Havalimanı, Kocaeli İrfaiyesi, Hyundai Assan Fabrikası, KOÜ Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Hampton Hotel By Hilton İstanbul Kayaşehir şübesinin elektrik işleri gibi birçok önemli projede yer almıştı.

