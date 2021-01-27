AK Parti’li Mahir Ünal: HDP şu an CHP'ye saldırıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, " CHP Esenyurt Belediyesi, HDP binasının örgüt hücresine döndüğü ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermedi ve bunu deşifre etti diye HDP şu an CHP'ye saldırıyor, CHP tek bir açıklama yapamıyor" dedi.

Ünal, "Akit Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HDP Esenyurt ilçe binasına Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin açıklamada bulunan Ünal, “Terörle bırakın aralarına mesafe koymayı CHP Esenyurt Belediyesi, HDP binasının örgüt hücresine döndüğüyle ilgili gerekli hassasiyeti göstermedi ve bunu deşifre etti diye HDP şu an CHP'ye saldırıyor, CHP tek bir açıklama yapamıyor” dedi.

Ünal şöyle devam etti:

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığının örgüt hücresine dönmüş ilçe başkanlığıyla ilgili CHP'nin tek bir açıklaması var mı? Yok. Şu ana kadar peki İYİ Parti'nin var mı? Yok. Peki bunun adı demokratik siyaset olabilir mi, olamaz. Biz millet adına milletten aldığımız yetkiyle bir mücadele veriyoruz asla da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz sandıkta emanet aldığımız millet iradesini, tekrar sandık kurulana kadar ölümüne koruyacağız.

