AK Partili isim ihaleye doydu! İki yılda tam dokuz ihale aldı

Eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Erkan Gül’ün sahibi olduğu “Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şirketi” son otuz günde, AK Parti Belediyeli olan Üsküdar, Ümraniye ve Sultangazi'den toplam bedeli 710 bin TL olan 3 ihale kazandı.

Erkan Gül’ün şirketlerinin ilçe belediyelerinden aldığı ihalelerin çoğunluğunun “pazarlık” usulüne göre kazanması gözden kaçmadı.

8 Ekim’de Sultangazi Belediyesi’nin “pazarlık” usulüne göre gerçekleştirdiği, “SMS Gateway platformu, vatandaş hizmet portalı, yazılım alımı ve mevcut mobil anket portalının güncellenmesi” ihalesini AK Partili Erkan Gül’e ait olan Asist firması 255 bin TL bedelle aldı.

13 Ekim’de ise yine pazarlık usulüne göre açılan Üsküdar Belediyesi’nin “vatandaş hizmet yönetimi portalı alım işi” ihalesini AK Partili Erkan Gül’e ait olan Asist firması 195 bin TL’ye aldı. Yine Ümraniye Belediyesi'nin 5 Kasım’da pazarlık usulüne göre yaptığı “vatandaş hizmet yönetimi portalı hizmet alım işi” ihalesini aynı şirket aldı.

Birgün'den Yaren Çolak'ın haberine göre; İddiaya göre AK Partili Erkan Gül’e ait Asist ve Native Teknoloji ve Bilişim şirketleri, son iki senede AK Partili belediyelerden toplamda 9 ihale kazandı.

Toplam bedeli 2 milyon 153 bin TL’yi bulan ihaleler, Başakşehir, Esenler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Üsküdar, Sultangazi ve Arnavutköy belediyelerinden alındı.

