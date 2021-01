AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Militan' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, " CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyaset üretemeyince, yeni bir siyasi söylem ortaya koyamayınca birtakım vaatler, topluma hitap edecek sözler ortaya koyamayınca, hakaret dilini kullanma gereği hissetti. Bu sayede gündemde olmaya, ana haber bültenlerinde gündem, tartışma programlarında gündem olmaya çalışıyor. Ama biz on yıldır biliyoruz ki, zavallı adamcağızlıktan kurtulabilme ihtimali söz konusu değil" dedi."Topluma hitap edecek sözler ortaya koyamayınca hakaret dilini kullanma gereği hissetti"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Vali , kaymakam ve yargı mensuplarını hedef alan 'Militan' açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun siyasette hakaret dili ve gergin bir dil kullanmasının yeni bir durum olmadığını söyleyen Dağ, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının yeni bir söylemi değil aslında, bir süredir bu dili ısrarlı bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Burada ben iki türlü bir sebep gözlemliyorum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının bu tarzda ki söylemlerinde; birincisi, Millet İttifakı içinde bir liderlik yarışı var yani Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir liderlik yarışı var. Bir süre önce bu yarışta Meral Akşener, sahada biraz gezmeleriyle Ümit Özdağ üzerinden İYİ Parti’nin günlerce gündemde olmasıyla bir arpa boyu öne geçmişti açıkçası. Bunu Kılıçdaroğlu herhalde gözlemlemesiyle beraber siyasette üretemeyince, yeni bir siyasi söylemler ortaya koyamayınca birtakım vaatler, birtakım topluma hitap edecek sözler ortaya koyamayınca hakaret dilini kullanma gereği hissetti. Bu sayede gündemde olmaya, ana haber bültenlerinde gündem, tartışma programlarında gündem olmaya çalışıyor" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde bir süredir bu yolu denemeye gayret ediyor"Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz süreçlerde toplumun farklı kesimlerini hedef alan konuşmaları olduğunu hatırlatan Dağ," Öğretmenlere yaptığı hakaret, çiftçiye yaptığı hakaret, vali kaymakamlara yaptığı hakaret, yargı mensuplarına yaptığı hakaret ve birçok da bu noktada bir hakaret yürütüyor. Birde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, gerçekten zavallı bir adamcağız. Adamcağız ve zavallılıktan kurtulabilmesi için, bu kompleksten kurtulabilmesi için yıllardır on beş seçim üst üste kazanan Cumhurbaşkanımıza muhatap olarak yapması lazım. Yani, bir nevi terfi edebilmesi için bu yolu izlemesi gerekiyor. Dolayısıyla burada, bu yolu izlemek için Sayın Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde bir süredir bu yolu denemeye gayret ediyor. Ama on yıldır biliyoruz ki zavallı adamcağızlıktan kurtulabilme ihtimali söz konusu değil. Bundan da herhalde önümüzdeki süreçte kurtulabilme ihtimali olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci partiliği kaybetme gibi bir ihtimalle karşı karşıya olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz"AK Parti'nin yaptığı araştırma sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun tabi psikolojisini de çok iyi görmüyorum. Biz her ay araştırma yapıyoruz, büyük ihtimalle bizim yaptığımız araştırmaları Sayın Kılıçdaroğlu kendisi de yapıyor. O yaptığı araştırmalarda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin şuanda içinde bulunmuş olduğu hal Sayın Kılıçdaroğlu’nun psikolojisini daha da bozuyor. Şöyle ki, biz yaptığımız bir araştırmada Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ilkelerinden ayrıldığını saptığını düşünüyor musunuz? Diye sorduğumuz soruya Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi tabanının yüzde altmış sekizi evet oyunu verdi. Ve aynı zamanda, yeni kurulan ve kurulma ihtimali olan partileri de tabii soruyoruz, bizden kurulanları da soruyoruz. Onlardan bir sene içerisinde bir şey yapamayacağını birlikte gördük, görüyoruz da. Toplumda gördü, biz de görüyoruz. Araştırmalarda bunları görüyoruz. Diğer taraftan, Cumhuriyet Halk Partisi içinde daha önce siyaset yapmış, belediye başkanlığı yapmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış, uzun süre grup başkan vekilliği yapmış isimlerinde parti kurma durumları söz konusu biliyorsunuz. Onu da soruyoruz. Orada sorduğumuzda da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci partiliği kaybetme gibi bir ihtimalle karşı karşıya olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanının büyük bir kesiminin kuruluş ilkelerinden vazgeçtiğini ifade etmesi, Cumhuriyet Halk Partisinin artık sadece belirli bir etnik duruma, mezhebe yönelik bir örgütlenme içinde olduğunu, CHP’lilerin bizzat görmesi, söylemlerin tamamen HDP’ye yakınlaşan yani burada Kürt kimliğe yakınlaşan değil, yani sosyalist ve Kürtçü bir dile bir PKK diline yansıyan zaman zaman belirli bir sınav, konularda kalınan sessizlik" açıklamasında bulundu.

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Esenyurt İlçe binasında geçen haftalarda yaşanan olayda tamamen sessiz kalınması ve bütün bunlar tabi ki CHP tabanında bir rahatsızlık ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bütün bunlar, CHP içinden çıkabilecek partinin ortaya koyacağı tablo, bütün bu hususlar hem Millet İttifakı içindeki liderlik yarışı hem zavallı adamcağızın kendisini daha iyi ifade etmek ve daha yukarıya çıkmak, terfi etmek için bir muhataplık noktasından yaptığı işler, bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıkacak olan bir siyasi partinin oluşturabileceği tablonun bugünden görülmeye başlaması psikolojileri bozduğu için, Cumhuriyet Halk Partisi hakaret dilini kullanmaya çalışıyor. Açıkçası toplum baktığımızda bu tarzdaki gerginliğe dönük olan hamleleri tasvip etmiyor. Bizimde böyle bir gündemimiz hiç olmamıştır. Biz tamamen şuanda, ülkenin pandemi vesilesiyle yaşamış olduğu meseleyi biran önce çözüme kavuşturup, dünyada zaten Allaha şükür pozitif ayrıştığımız çok net bundan sonrada Türkiye Cumhuriyeti’nin, ülkemizin 83 milyonun daha müreffeh olması için çalışmamıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Ülkedeki muhalefetin bu söylemlerle iktidara faydalı olduğunu kimse söyleyemez"AK Parti iktidarında yaşanan en büyük sorunun muhalefet sorunu olduğunu kaydeden Dağ sözlerini şu ifadelerle sürdürdü;"Yani güçlü bir muhalefet tabi demokrasinin olmazsa olmazı. Çok önemli bir şeydir güçlü muhalefet. Bir kere kesinlikle, iktidarı zorlar. Bu her yer için geçerlidir. Siz bir yerde yönetici olduğunuzda da eğer o yöneticilikte sizin yönetici olduğunuz yere talip olan, sizinle beraber çalışan ve katkı sunan biri varsa o yönetici mevcut potansiyelinden daha fazla çalışır. Faydası olur. Ama ülkedeki muhalefetin bu söylemlerle iktidara faydalı olduğunu kimse söyleyemez. Zaten toplumda söylemiyor. Biz bugün sorunları bilmiyor muyuz, biliyoruz. Bakıyoruz, tabi ki çalışıyoruz. İşte gıdayla alakalı bir hafta on gündür toplumda bir mesele olduğunu gördük, cumhurbaşkanımız bütün toplum kesimleriyle, bizlerle yapmış olduğu görüşmelerle sorun tespit edildi ve hemen buna müdahale ettik. Bunlarla ilgili önümüzdeki haftalarda hızlıca aksiyon alıyoruz. Yani bu sorunları görüyoruz. Sorunların çözümü konusunda topluma tekrar bir soru yönelttiğinizde bu soru büyük oranda AK Parti’nin, Tayyip Erdoğan’ın bu sorunları çözebileceğini, muhalefetin bu sorunlarla alakası olmadığını biz bütün araştırmalarda görüyoruz. Vatandaşımızda böyle düşünüyor. Onun için sorunumuz daha fazla. Ama keşke iktidara daha da zorlayan bir muhalefet pozisyonu olsa da ülke açısından daha faydalı olsa. Ama ne yazık ki bugüne kadar bizim AK Parti iktidarlarında yaşadığımız en büyük sorun muhalefet sorunudur."