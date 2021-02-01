AK Partili gazeteciden Çin tepkisi: Üç kuruşluk ticaret için değer mi?

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Ali Önel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çin hakkındaki sözleri üzerinden sert bir paylaşım yaptı.

Orhun Abidelerinde Çin hakkında geçen sözlerle uyarıda bulunan Önel, AK Parti'yi "Üç kuruşluk ticaret için değer mi?" diyerek eleştirdi.

Çavuşoğlu'nun "Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz" açıklamalarına tepki gösteren Önel, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Merak ediyorum. Değiyor mu bari?

Üç kuruşluk ticaretin dışında ne gebeliği var Türkiye'nin Çin'e!

Bakın tarih ne diyor!

Orhun Yazitlari: Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Türk milleti; Çin'in tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanma, aldanırsan öleceksin."



Merak ediyorum. Değiyor mu bari!Üç kuruşluk ticaretin dışında ne gebeliği var Türkiye'nin Çin'e!Bakın tarih ne diyor!Orhun Yazitlari: Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Türk milleti; Çin'in tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanma, aldanırsan öleceksin. https://t.co/CIH11EZWEp

— Mehmet Ali ÖNEL (@Mehmetali_Onel) February 1, 2021



Merak ediyorum. Değiyor mu bari!Üç kuruşluk ticaretin dışında ne gebeliği var Türkiye'nin Çin'e!Bakın tarih ne diyor!Orhun Yazitlari: Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Türk milleti; Çin'in tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanma, aldanırsan öleceksin. https://t.co/CIH11EZWEp pushfn('ads'); — Mehmet Ali ÖNEL (@Mehmetali_Onel) February 1, 2021

