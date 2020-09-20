AK Parti'li eski belediye başkanı, tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
Sinop'un AK Parti'li eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (63), tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı.
GÜNDEM 20.09.2020, 22:45
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Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı bir kişiyi tabancayla ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanırken, elinden yaralanan Zeki Yılmazer ve vurduğu kişi tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi Yılmazer tabancayla Atıf Argun'a ateş açtı. Argun vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı.
Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi Yılmazer tabancayla Atıf Argun'a ateş açtı. Argun vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı.
Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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