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AK Partili Efkan Ala, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'i ile görüştü.
GÜNDEM 30.12.2020, 10:58
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'i ile görüştü.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, koronavirüs ile mücadelede iş birliğinin yanı sıra aşı çalışmaları ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile problemlere aktif çözüm arayışları ele alındı.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık alındı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, koronavirüs ile mücadelede iş birliğinin yanı sıra aşı çalışmaları ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile problemlere aktif çözüm arayışları ele alındı.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık alındı.
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