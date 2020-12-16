AK Partili belediyede intihar girişimi! "Yeter biz hayvan değiliz"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası içinde intihar girişimi meydana geldi.
GÜNDEM 16.12.2020, 00:33
Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cumali V., isimli cinnet geçiren işçi AK Partili Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde yüksek bir yer çıkarak intihar etmek istedi.
İntihar girişiminde bulunan işçi yüksek bir yere çıkarak “Yeter, biz işçiyiz hayvan değiliz. Selahattin Başkan biz hayvan değiliz. Yeter bizi sömürdüğün yeter” dedi.
Öte yandan polisler tarafından ikna edilerek köprüden indirilen Cumali V.’nin polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
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İntihar girişiminde bulunan işçi yüksek bir yere çıkarak “Yeter, biz işçiyiz hayvan değiliz. Selahattin Başkan biz hayvan değiliz. Yeter bizi sömürdüğün yeter” dedi.
Öte yandan polisler tarafından ikna edilerek köprüden indirilen Cumali V.’nin polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
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