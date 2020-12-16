AK Partili belediyede intihar girişimi!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cumali V., isimli cinnet geçiren işçi AK Partili Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde yüksek bir yer çıkarak intihar etmek istedi.

İntihar girişiminde bulunan işçi yüksek bir yere çıkarak “Yeter, biz işçiyiz hayvan değiliz. Selahattin Başkan biz hayvan değiliz. Yeter bizi sömürdüğün yeter” dedi.

Öte yandan polisler tarafından ikna edilerek köprüden indirilen Cumali V.’nin polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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