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AK Partili Ali İhsan Yavuz koronavirüse yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
GÜNDEM 12.11.2020, 17:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurduğunu, burada yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, şunları söyledi:
"Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum.Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum."
Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, şunları söyledi:
"Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum.Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum."
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