AK Parti'den yeni anayasa açıklaması: Süreç şeffaf olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bütün siyasi partilerle açık ve şeffaf bir şekilde yeni anayasa süreci ortaya konulacak." dedi. Dağ, açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası "Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." dediğini anımsattı.

Hamza Dağ, anayasanın 19 kez değişikliğe uğradığına değindi.



AK Partili Dağ, yeni anayasanın parlamento tarafından yapılması durumunda bu gururun ve şerefin şu anki Meclise ziyadesiyle yeteceğini vurgulayarak, "Onun için biz burada bir irade ortaya koyuyoruz. Zaten anayasayla ilgili iradeyi sadece bugün ortaya koymuş değiliz. 18 yıllık iktidarımız döneminde yaklaşık 20 yıllık partileşme sürecimizde hep yeni anayasanın gerekli olduğunu, yapılmasını gerektiğini ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilerle açık ve şeffaf bir şekilde yeni anayasa süreci ortaya konulacak. Nasıl bir metin, nasıl bir durum ortaya konulur burada bugüne kadar hem siyasi partilerin hem kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşlarının hem STK'lerin ve öğretim üyelerinin çalıştığı birçok çalışma var. Bizim de yapmış olduğumuz çalışmalar var, diğer siyasi partilerin de mutlaka yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmalar üzerinden yeni bir anayasayı, bu kadar geniş hükümleri olan değil daha çerçeve bir anayasayı ortaya koymak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir."

