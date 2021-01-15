AK Parti'den Selçuk Özdağ ve Orhan Uğuroğlu açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğuroğlu ve Ülkü Ocakları eski başkanı Afşin Hatipoğlu’na yönelik saldırıları kınadı.

Twitter’dan paylaştığı mesajda “Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir” diyen Turan, “Ancak kavga, tehdit siyasetin dili olamaz” ifadelerini kullandı.

3 isme yapılan saldırıları kınadığını belirten Turan, “İlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur” dedi.

Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir. Ancak kavga,tehdit siyasetin dili olamazSelçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorumİlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur

— Bülent TURAN (@turanbulent) January 15, 2021

Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlenmiş başka bir saldırının hedefi de Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu olmuştu.

Ülkü Ocakları eski Başkanı olan avukat Hatipoğlu ise Perşembe günü evinin önünde kimliği belirlenmeyen kişilerce saldırıya uğramştı.

Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir. Ancak kavga,tehdit siyasetin dili olamazSelçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorumİlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur pushfn('ads'); — Bülent TURAN (@turanbulent) January 15, 2021

