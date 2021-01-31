AK Parti'den Saadet Parti'ne tepki çeken vesayet suçlaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Kanal 7 televizyonu Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında son dönemde gündeme gelen ittifak tartışmaları üzerinden Saadet Partisi hakkında yaptığı değerlendirmeyle tepki çekti.

2023'te olması planlanan seçimler üzerinden ittifak konusuna değinen Bostancı, Saadet Partisi'ni vesayetçi çevrelerle yan yana olmakla suçladı.

Türkiye'deki ittifaklar konusundaki değerlendirmesiyle dikkat çeken Bostancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçime aşağı yukarı 2,5 yıl var. Siyasette bir gün bile çok önemlidir. Neler olur, şimdiden öngörmek mümkün olmaz.

2 tane ittifak var. Birisi CHP- İYİ Parti-HDP-Demokrat Parti çerçevesinde yürüyor. HDP'nin ittifak ortağı olmadığını söylüyorlar ama HDP sözcülerinin açıklamaları açıklanırsa açık seçik, uygulamada bir ittifak oldu. Bu tarafta da Cumhur İttifakı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi.

MHP, BBP ve AK Parti'nin ittifakına baktığımızda hem siyasal manada temel meselelere ilişkin ortak noktalar olduğunu görüyoruz. 2013 sonrası girdiğimiz döneme karşı Cumhur İttifakı'nı oluşturan insanlar ortak duruş sergileme ile ittifak oluşturdular. Bu siyasetin sahipleri toplumsal ve kültürel değerleri itibariyle de birbirinden çok uzak değiller.

2023'te hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı'na baktığımızda insanlar Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin düşündükleri istikametinde oy kullanacaklardır. "

SAADET PARTİSİ HAKKINDA TEPKİ ÇEKEN YORUM

Seçim ittifakları kapsamında Saadet Partisi'nin vesayetçi çevrelerle yan yana olduğu iddiasında bulunan Bostancı, tepki çeken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saadet Partisi muhafazakar çevreden gelen, her zaman Türkiye'deki 'vesayetçi' yapılara itiraz eden bir geleneğe sahip. Ama dün itiraz ettikleriyle bugün yan yana görüntü veriyorlar."

Öte yandan AK Parti'nin bugün, 28 Şubat Postmodern Darbesi'ne taraf olan Doğu Perinçek gibi siyasetçilerle aynı çizgide olması ise dikkat çekiyor.

