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AK Parti'den Muharrem İnce'nin istifasına ilk yorum: Günaydın diyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesini, “Ben de ‘günaydın’ diyorum.” dedi.
GÜNDEM 08.02.2021, 17:49
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Turan, “İktidar doğal olarak, oy kaybeder. Ama sadece Türkiye’de iktidar değil ana muhalefet oy, vekil kaybediyor. Her hafta bir grup kopuyor” dedi.Muharrem İnce’nin CHP’den istifa etmesine ilişkin soruya Turan, “İktidar doğal olarak, oy kaybeder. Ama sadece Türkiye’de iktidar değil ana muhalefet oy, vekil kaybediyor. Her hafta bir grup kopuyor. Yeni siyaset çıktı, muhalefetin kaybetmesi gündeme geldi. İnce'yi dinledim. ‘ABD’den yolumu ayırıyorum’ diyor. ‘FETÖ’den yolumu ayırıyorum’ diyor. ‘Atatürk diyemeyenlerle, 'Doğu Akdeniz’de işimiz ne' diyenlerden yolumu ayırıyorum’ diyor. Ben de ‘günaydın’ diyorum.” dedi.
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