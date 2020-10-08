AK Parti'den İBB paylaşımına yanıt!
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.
GÜNDEM 08.10.2020, 08:34
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabında 29 Ekim'de açılacağı duyurulan Beşiktaş-Mahmutbey Metro hattına atıfta bulunularak, "Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi' şey deniycez de" paylaşımı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilginç bir cevap verdi.
Göksu, aynı güzergahta 2019 yılında yapılan test sürüşünden kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" notunu yazdı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilginç bir cevap verdi.
Göksu, aynı güzergahta 2019 yılında yapılan test sürüşünden kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" notunu yazdı.
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