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AK Parti'den FETÖ’cüye başarı sertifikası: Ortaya çıktıktan sonra ipta

FETÖ üyeliğinden hüküm yiyen Mücteba Kılıç'a AK Parti'den başarı sertifikası verildiği ortaya çıktı. AK Parti, böyle bilgiler ortaya çıktıktan sonra sertifikayı iptal ediyoruz açıklamasında bulundu.

GÜNDEM 22.12.2020, 16:18
AK Parti'den FETÖ’cüye başarı sertifikası: Ortaya çıktıktan sonra ipta
Fethullah Gülen hakkında şiir okuyan avukat Mücteba Kılıç, AK Parti  tarafından ‘Başarı Sertifikası' ile ödüllendirildi. AK Parti'nin düzenlediği Siyaset Akademisi'ni bitiren Kılıç, sevincini sosyal medya hesabından paylaşıp AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Mücteba Kılıç, 2016'da FETÖ operasyonu kapsamında tutuklandı. FETÖ üyeliğinden 26 ay hapis yattı. Daha sonra itirafçı olan Kılıç tahliye edildi. 
Mücteba Kılıç'a AK Parti Siyaset Akademisinden sertifika verilmesine yönelik haberler sonrası  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuştu. Dağ, "Herhangi bir terör örgütü ile irtibatlı, iltisaklı bulunan kişilerin bilgisi verildikten sonra o kişilerin sertifikalarını iptal ediyoruz." dedi.
Hamza Dağ, "Bazı terör örgütü mensupları kendilerini gizlemek için bu belgeler yoluyla bir sonuç elde etmeye gayret ediyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz, bundan haberimiz olur olmaz gerekli müdahaleyi yaparız. Bu da bu olaylardan birisi oldu, bu anlamda gerekli müdahaleyi bu sertifikanın iptali konusunda yapmış olduk." dedi. 
Akademiden bu yıl 12 bin 60 kişinin faydalandığını bildiren Dağ, "18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, siyasete ilgi duyan her kişi Siyaset Akademisine başvurabilmektedir. Adli sicil kaydı talep etmiyoruz, böyle bir talebimiz bugüne kadar olmadı. Başkaca bir araştırmamız da söz konusu olmuyor." diye konuştu. 
Akademiden eğitim alabilmek için AK Parti'ye üye olma mecburiyetinin de bulunmadığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:
"Herhangi bir terör örgütü ile irtibatlı, iltisaklı bulunan kişilerin partimizi bağlaması mümkün değil. Böyle bir bilgi sertifika verildikten sonra ortaya çıktığında da o kişilerin sertifikalarını iptal ediyoruz. Haberde bahsi geçen, aynı zamanda CHP Sözcüsünün de ifade ettiği kişinin bu sertifikayı sertifikanın anlamından farklı noktada kullandığı tespiti ve terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı bir şekilde yargılanması hasebiyle sertifikanın iptali için kendisine bir ihtarname de göndermiş durumdayız. Biz şunu iyi biliyoruz, bu haberler ve bu açıklamalar Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin FETÖ ile mücadelesini sekteye uğratmak için yapılan açıklamalar ve ifadelerdir." 
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