AK Parti'den esnafa 1 TL 'siftah' parası!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı esnafa ‘’siftah parası’’ olarak 1 TL dağıttı. Esnafın tepki gösterdiği olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Medyabar’ın haberine göre “Bugünkü siftahınız bizden olsun” kampanyası kapsamında esnafın dükkanlarına dua ve birer liralık madeni paranın da bulunduğu zarflar dağıtılırken, bazı esnaflar yapılan harekete anlam veremedi.



İyi Parti Sakarya İlçe Başkanı Selçuk Kılıçaslan olayla alakalı T24'e yaptığı açıklamada, ‘’Bütün esnafa kapılarının altından bereket duası yazılı kağıtlarla birlikte 1 TL atarak bir ziyaret yapmışlar. Bu esnaf için çok rencide edici bir durum. Pandemi döneminde esnaf borç batağında. İran’da böyle bir gelenek varmış bizim böyle bir geleneğimiz yok. Esnafımız ilçe binamıza gelerek konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiler’’ dedi.

