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AK Parti’den Doğu Perinçek’e sert sözler: ‘Faso fiso’
AK Parti, Doğu Perinçek'i sert sözlerle eleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in “AK Parti bizim dediğimiz noktaya geldi” sözlerine “Fasa fiso” yanıtını verdi.
GÜNDEM 04.02.2021, 17:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Vatan Partisi ile AKP arasında bir ittifak olup olmadığı hakkında konuştu.
Hamza Dağ, “Böyle bir ittifakımız yok. O arkadaşların bir eleştirisi varsa bir kere doğru değil. Bizim ittifakımız MHP ile” dedi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “ AK Parti bizim dediğimiz noktaya geldi” sözlerine “Fasa fiso” yanıtını verdi.
Kanal42 TV'ye konuşan Hamza Dağ, “AK Parti ile Vatan Partisi arasında ittifakı var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:
Hamza Dağ, Doğu Perinçek’in “AK Parti bizim dediğimiz noktaya geldi” yönündeki sözlerine ilişkin ise “Bunların hepsi fasa fiso. Lafı güzaf. Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz. Ülkeyi nasıl yönettiğimizi biliyoruz. Yüzde 0 küsur oranlarda olan partilerin yönlendirmesi. Bugüne kadar bunlara cevap verilmediyse kaale alınmadığı için. Vatan Partisi’nin böyle bir ittifakın içindeyiz demesini dikkate almanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.
“Böyle bir ittifakımız yok. O arkadaşların bir eleştirisi varsa bir kere doğru değil. Bizim ittifakımız MHP ile. Doğu Perinçek’in bununla alakalı bir ifadesi var bunun üzerinden bir eleştiri getiriyorlarsa o zaman o Perinçek’in kendi kendine yapmış olduğu yorumların bizi bağlar bir tarafı yok. AK Parti’nin Vatan Partisi veya Doğu Perinçek ile bir ittifakı söz konusu değil.”
Hamza Dağ, “Böyle bir ittifakımız yok. O arkadaşların bir eleştirisi varsa bir kere doğru değil. Bizim ittifakımız MHP ile” dedi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “ AK Parti bizim dediğimiz noktaya geldi” sözlerine “Fasa fiso” yanıtını verdi.
Kanal42 TV'ye konuşan Hamza Dağ, “AK Parti ile Vatan Partisi arasında ittifakı var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:
Hamza Dağ, Doğu Perinçek’in “AK Parti bizim dediğimiz noktaya geldi” yönündeki sözlerine ilişkin ise “Bunların hepsi fasa fiso. Lafı güzaf. Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz. Ülkeyi nasıl yönettiğimizi biliyoruz. Yüzde 0 küsur oranlarda olan partilerin yönlendirmesi. Bugüne kadar bunlara cevap verilmediyse kaale alınmadığı için. Vatan Partisi’nin böyle bir ittifakın içindeyiz demesini dikkate almanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.
“Böyle bir ittifakımız yok. O arkadaşların bir eleştirisi varsa bir kere doğru değil. Bizim ittifakımız MHP ile. Doğu Perinçek’in bununla alakalı bir ifadesi var bunun üzerinden bir eleştiri getiriyorlarsa o zaman o Perinçek’in kendi kendine yapmış olduğu yorumların bizi bağlar bir tarafı yok. AK Parti’nin Vatan Partisi veya Doğu Perinçek ile bir ittifakı söz konusu değil.”
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