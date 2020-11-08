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AK Parti'den Berat Albayrak'ın istifa açıklamasına ilk yorum

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berat Albayrak'ın görevine devam etmesini temenni ediyoruz dedi.

GÜNDEM 08.11.2020, 21:19
AK Parti'den Berat Albayrak'ın istifa açıklamasına ilk yorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa açıklaması yayınlamasından sonra gözler AK Parti'ye çevrilmişken, ilk açıklama AK Parti İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Muş'tan geldi.
İşte Mehmet Muş'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.
— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020

Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.

Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz. pushfn('ads'); — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020
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