AK Parti'den ABD açıklaması!

AK Parti Sözcü Ömer Çelik, ABD'de Kongre'nin basılması hakkında 'hukuksuzluk' ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada demokrasi vurgusu yapan Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.

Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir."



ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 7, 2021



ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 7, 2021

