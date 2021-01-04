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AK Parti'de yılın ilk toplantısı! Gündemde yargı ve ekonomi var
Son dakika haberi... AK Parti'de bugün gerçekleşecek yılın ilk MYK Toplantısında gündemin başında yargı ve ekonomi reformları geliyor.
GÜNDEM 04.01.2021, 11:10
AK Parti'de yeni yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı bugün AK Parti Genel Merkezi binasında gerçekleştirilecek. Toplantının gündem maddeleri arasında yargı ve ekonomi reformları yer alacak.
MYK'da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir sunum yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile beraber sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verecek.
Reformun temel dayanağını, mülkiyet hakkının pekiştirilmesi, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması başlıkları oluşturuyor.
MYK'da yapılacak değerlendirmelere göre "Yargı ve Ekonomi Reformu" paketlerine son şekli verilecek.
Meclis'te yasama takvimine göre bir yol haritası belirlenecek ve iki reform da yıl içinde hayata geçirilecek.
MYK'da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir sunum yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile beraber sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verecek.
Reformun temel dayanağını, mülkiyet hakkının pekiştirilmesi, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması başlıkları oluşturuyor.
MYK'da yapılacak değerlendirmelere göre "Yargı ve Ekonomi Reformu" paketlerine son şekli verilecek.
Meclis'te yasama takvimine göre bir yol haritası belirlenecek ve iki reform da yıl içinde hayata geçirilecek.
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