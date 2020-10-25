AK Parti’de neler oluyor? İstanbul İl Başkanı değişiyor mu?

AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık paylaştığı Twitter mesajlarıyla dikkat çekti.

Özışık, önce AK Parti’nin 22 ilçe başkanını görevden aldığını belirtti. Süleyman Özışık ardından da AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın görevden alınabileceğini açıkladı.

İddiaya göre AK Parti’de İstanbul’un CHP’ye kaybedilmesinin faturası aylar sonra kesiliyor.



Yine Süleyman Özışık’ın iddiasına göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın yerine düşünülen isim eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından istifaları net bir dille yalanladı. Ancak Süleyman Özışık “Ama nedense hepsi "İl Başkanlığı'ndan gelen tebligat sonrası yeni dönemde görev almayacağım" dedi. İlginç değil mi? Keşke partiden benim kadar haberdar olabilseydiniz Sayın Milletvekili!.” diyerek Çamlı’ya ilginç bir cevap verdi.



Ama nedense hepsi "İl Başkanlığı'ndan gelen tebligat sonrası yeni dönemde görev almayacağım" dedi. İlginç değil mi? Keşke partiden benim kadar haberdar olabilseydiniz Sayın Milletvekili!.. https://t.co/RJvu7usRq6

— Süleyman ÖZIŞIK ?? (@slymnoz) October 24, 2020



Ama nedense hepsi "İl Başkanlığı'ndan gelen tebligat sonrası yeni dönemde görev almayacağım" dedi. İlginç değil mi? Keşke partiden benim kadar haberdar olabilseydiniz Sayın Milletvekili!.. https://t.co/RJvu7usRq6 — Süleyman ÖZIŞIK ?? (@slymnoz) October 24, 2020

