AK Parti’de korona alarmı… Her gün test yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın kurmay ve personel ekibine her gün Kovid-19 testi yapılırken, AKP’de koronavirüs alarmı verildi. AK Parti’de, bazı milletvekilleri ve birçok personele Kovid-19 teşhisi koyulurken, son olarak kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da salgına yakalandı.

Koronavirüs can almaya devam ederken, siyasi partiler tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Siyasi partiler genel merkezlerinde aldıkları sıkı tedbirlere rağmen koronavirüs hızla yayılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ( TBMM) birçok partide Kovid-19 vaka sayısı arttı. Söz konusu gelişmeler bu şekildeyken, AKP’de vaka sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor. Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı eski bakan ve danışmalarda Kovid-19’a yakalandı.



Cumhurbaşkanlığı’nda evden çalışma ve esnek çalışma gibi yöntemlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde personel sayısı azaltıldı. Kişi sayısının azaltılmasına rağmen personellere düzenli olarak Kovid-19 testi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın kurmaylar başta olmak üzere personellere her gün düzenli olarak Kovid-19 testi yapılırken, personelin gidiş ve gelişleri özel olarak yapılıyor.



Cumhurbaşkanlığı’nda söz konusu tedbirler en üst seviyede olurken, AKP Genel Merkezi’nde Kovid-19 tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına rağmen son günlerde vaka sayısı arttı. Birçok danışman, personelde Kovid-19 tespit edilirken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süre önce görüşen ve MKYK toplantısına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Kovid-19’a yakalandı. AKP’de koronavirüs alarmı çalarken, CHP ve İyi Parti tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Siyasi partilerde nöbetçi usulü genel başkan yardımcıları genel merkeze gelirken, personeller esnek çalışma sistemiyle çalışıyor. Partilere ziyaret yasağı uygulanırken, personellere düzenli olarak Kovid-19 testi yapılıyor.