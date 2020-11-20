AK Parti'de kargaşa başladı! Mehmet Metiner'den Arınç'a sert sözler
AK Parti'de yaşanan gerilime bir yenisi daha eklendi. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a sert sözlerle yüklendi.
GÜNDEM 20.11.2020, 10:55
AK Partili isimler arasında yaşanan sürtüşmeye bir yenisi daha eklendi. Son olarak Eski AK Parti Milletvekili ve yazar Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ı sert sözlerle eleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi AK Partili Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını eleştirmiş ve yazdığı kitabın okunmasını önermişti.
Bu sözlere büyük tepkiler gelirken Arınç'ın ifadelerini eleştiren isimlerden biri de Eski AK Parti Milletvekili ve yazar Mehmet Metiner oldu.
Daha önce de Arınç'a yönelik sözler sarf eden Metiner sosyal medya paylaşımında, "Cumhur ittifakına sabotaj! Yazık!" değerlendirmesinde bulundu.
Biden iyi.Demirtaş cici.Kitabını herkes okumalı güzellemesi.Kavala haksız yere içerde.Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen.KHK facia.KHK’dan ihraç edilenler göreve.Bütün bunları kim mi söylüyor?Devlet katından birisi.Cumhur ittifakına sabotaj!Yazık!
— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020
Biden iyi.Demirtaş cici.Kitabını herkes okumalı güzellemesi.Kavala haksız yere içerde.Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen.KHK facia.KHK’dan ihraç edilenler göreve.Bütün bunları kim mi söylüyor?Devlet katından birisi.Cumhur ittifakına sabotaj!Yazık! pushfn('ads'); — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi AK Partili Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını eleştirmiş ve yazdığı kitabın okunmasını önermişti.
Bu sözlere büyük tepkiler gelirken Arınç'ın ifadelerini eleştiren isimlerden biri de Eski AK Parti Milletvekili ve yazar Mehmet Metiner oldu.
Daha önce de Arınç'a yönelik sözler sarf eden Metiner sosyal medya paylaşımında, "Cumhur ittifakına sabotaj! Yazık!" değerlendirmesinde bulundu.
Biden iyi.Demirtaş cici.Kitabını herkes okumalı güzellemesi.Kavala haksız yere içerde.Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen.KHK facia.KHK’dan ihraç edilenler göreve.Bütün bunları kim mi söylüyor?Devlet katından birisi.Cumhur ittifakına sabotaj!Yazık!
— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020
Biden iyi.Demirtaş cici.Kitabını herkes okumalı güzellemesi.Kavala haksız yere içerde.Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen.KHK facia.KHK’dan ihraç edilenler göreve.Bütün bunları kim mi söylüyor?Devlet katından birisi.Cumhur ittifakına sabotaj!Yazık! pushfn('ads'); — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020
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