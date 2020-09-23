AK Parti'de ikinci 'metal yorgunluk' dalgası mı başlıyor?

Ankara kulislerinde, AK Parti'de ikinci bir metal yorgunluk dalgasının başlayacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

Medyaya yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkanlığındaki AK Parti, 2023 seçim stratejisinin detaylarını şekillendirmek için harekete geçti. İddiaya göre, mevcut il ve ilçe başkanlarının yüzde 65'inin değiştirilmesi planlanıyor. Değişikliğin Ankara ve İstanbul gibi büyük illeri de kapsaması bekleniyor.

AK Parti teşkilatlarındaki değişim için ekim ayı içinde düğmeye basılacağı, AK Parti'nin il kongrelerinin büyük bir bölümünü bu ay içinde tamamlayarak değişim sürecini tamamlamak istediği belirtiliyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti Genel Merkezi’nden videokonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı kısmında teşkilata üye uyarısı yaptı. Erdoğan, “Hedef 1 milyon üye. İstanbul bunu başardı. Sıra sizlerde” dedi. Erdoğan, “İl kongrelerinde her ili tek tek ziyaret etmek istiyorum fakat salgın gerekçesiyle videokonferans ile de katılacağım iller olacaktır. Siz kongrelerinizi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerilerini dikkate alarak yapın” uyarısında bulundu.

AK Parti kongre sürecinde il ve ilçe başkanlarında yüzde 65 değişim yapmayı planlarken kadın ve genç kotasına ağırlık vermek için çalışıyor.

AK Parti’de bugüne kadar ilçelerde yüzde 51 değişim yaşandı. En büyük değişimin ise Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde olacağı sanılıyor. Bu illerde salgın nedeniyle kongrelerin sona bırakılması bekleniyor.

Partide yaşanacak değişimde yönetimde de kadın ve gençlerin olması için çalışma yapılıyor.

Erdoğan, metal yorgunluk gerekçesiyle 2017 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanının istifa etmesini sağlamıştı.

İstanbul, Niğde, Düzce ve Bursa belediye başkanlarının ardından Gökçek de istifaya zorlanmış, ilk etapta bu talebe karşı çıksa da Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise, "Bu işin içinde vefa da var, veda da" sözleriyle istifaya karşı çıksa da daha sonra istifa etmişti.

Uğur istifa ederken gözyaşlarına boğulmuş ve, "FETÖ bağlantınız yok. Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var" demişti. Uğur daha sonra Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ne katıldı.

