AK Parti'de flaş istifa: Başkan ve 11 kişi...
Konya'da AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Mustafa Akoğlu ve ilçe yönetiminde bulunan 11 kişi görevinden istifa etti.
GÜNDEM 25.12.2020, 21:45
AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Mustafa Akoğlu , sosyal medya hesabından ‘İlçemize hayırlı olsun’ notuyla birlikte AK Parti Konya İl Başkanlığı'na verdiği istifa mektubunu paylaştı.
Sözcü'nün haberine göre Mustafa Akoğlu ve yönetim kurulunda bulunan 11 kişinin istifa mektubunda “İlçe başkanı bulunduğum Cihanbeyli ilçe başkanlığından 25.12.2020 tarihinde istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadeleri yer aldı.
Mustafa Akoğlu geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen 7. Olağan Kongrede AKP Cihanbeyli İlçe Başkanı olmuştu.
Sözcü'nün haberine göre Mustafa Akoğlu ve yönetim kurulunda bulunan 11 kişinin istifa mektubunda “İlçe başkanı bulunduğum Cihanbeyli ilçe başkanlığından 25.12.2020 tarihinde istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadeleri yer aldı.
Mustafa Akoğlu geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen 7. Olağan Kongrede AKP Cihanbeyli İlçe Başkanı olmuştu.
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