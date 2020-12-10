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AK Parti'de eski Diyarbakır milletvekili için karar verildi
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, Diyarbakır eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a yabancı bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle uyarma cezası verdi.
GÜNDEM 10.12.2020, 21:05
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında yaptığı toplantıda Merkez Yürütme Kurulu kararıyla yabancı bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın dosyası görüşüldü.
Toplantıda Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na verdiği yazılı savunması ile röportajında yer alan ifadeleri değerlendirildi. Kurul, partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine vardığı Arslan'a uyarma cezası verilmesini kararlaştırdı.
Toplantıda Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na verdiği yazılı savunması ile röportajında yer alan ifadeleri değerlendirildi. Kurul, partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine vardığı Arslan'a uyarma cezası verilmesini kararlaştırdı.
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