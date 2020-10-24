AK Parti'de deprem! İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı
Gelen son dakika haberine göre; AK Parti'nin İstanbul teşkilatında deprem oluşturacak görevden almalar yaşandı.
GÜNDEM 24.10.2020, 20:18
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısının ardından gelen haberler dikkat çekti.
Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK parti İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldı" diye belirtti.
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik de kişisel Facebook hesabından yeni kongre döneminde aday olmayacağını duyurdu.
Yasir Çelik, "İl Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde yeni kongre döneminde Esenyurt İlçe Başkanlığı'na aday olmayacağım. 'Makamlar geçicidir, baki olan davadır' şiarıyla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, AK Parti'mize hizmet etmeye devam edeceğim" diye belirtti.
Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK parti İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldı" diye belirtti.
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik de kişisel Facebook hesabından yeni kongre döneminde aday olmayacağını duyurdu.
Yasir Çelik, "İl Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde yeni kongre döneminde Esenyurt İlçe Başkanlığı'na aday olmayacağım. 'Makamlar geçicidir, baki olan davadır' şiarıyla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, AK Parti'mize hizmet etmeye devam edeceğim" diye belirtti.
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