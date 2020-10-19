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AK Parti'de çatlak! Belediye başkanı ihraç edildi!
AK Parti Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini söyledi.
GÜNDEM 19.10.2020, 23:21
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini söyledi.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildiğini belirten Uluçay, şu açıklamayı yaptı:
“AK Parti, şahsiyet yoksunu kişilerin kirli işlerini gölgelemek için kullanacakları bir siyasi parti değildir. Bugüne kadar da olmamıştır. Yapanlar ya da yapmaya yeltenenler hukuki olarak elbette karşılığını alırlar. AK Parti’de çürük elmalara asla yer yoktur, olamaz. AK Parti siyaseti leke götürmez bir anlayış ile çalışır. AK Parti'de hiçbir belediye başkanı gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmez, edilemez. Merkez Disiplin Kurulumuzun almış olduğu kararlar yapılan istişareler neticesinde karara bağlanır. Hiç kimse Cumhurbaşkanı sayesinde oturmuş olduğu koltuğu lekeleme hakkına sahip değildir. AK Parti’deki yeri ihraç edilerek noktalanmış olanların, hukuki olarak görevinin resmiyetine aykırı hal ve hareketler, iş ve işlemler dolayısıyla yasal süreçleri devam edecektir. Bütün bunlarla birlikte ihraçları gerekçesi ile açıklama yapanlarla ilgili elimizde mevcut olanın ya da bilinenin daha fazlasıyla elimizde bilgi ve belgenin mevcut olduğunu ifade etmek isteriz."
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildiğini belirten Uluçay, şu açıklamayı yaptı:
“AK Parti, şahsiyet yoksunu kişilerin kirli işlerini gölgelemek için kullanacakları bir siyasi parti değildir. Bugüne kadar da olmamıştır. Yapanlar ya da yapmaya yeltenenler hukuki olarak elbette karşılığını alırlar. AK Parti’de çürük elmalara asla yer yoktur, olamaz. AK Parti siyaseti leke götürmez bir anlayış ile çalışır. AK Parti'de hiçbir belediye başkanı gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmez, edilemez. Merkez Disiplin Kurulumuzun almış olduğu kararlar yapılan istişareler neticesinde karara bağlanır. Hiç kimse Cumhurbaşkanı sayesinde oturmuş olduğu koltuğu lekeleme hakkına sahip değildir. AK Parti’deki yeri ihraç edilerek noktalanmış olanların, hukuki olarak görevinin resmiyetine aykırı hal ve hareketler, iş ve işlemler dolayısıyla yasal süreçleri devam edecektir. Bütün bunlarla birlikte ihraçları gerekçesi ile açıklama yapanlarla ilgili elimizde mevcut olanın ya da bilinenin daha fazlasıyla elimizde bilgi ve belgenin mevcut olduğunu ifade etmek isteriz."
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