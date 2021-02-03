AK Parti'de cadı avı: Belediye Başkanı hakkında dosya hazırlandı

Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen’in açıklamaları üzerine ortaya çıkan Zonguldak merkeze bağlı Karaman Belediyesi’ne FETÖ iltisaklı bulunan bir işçinin alındığı yönündeki iddialar gerçek çıkmış ve şahısın iş akdi fesh edilmişti. FETÖ ile mücadele boyutunda kamu vicdanını yaralayan olay sonrasında ise gözler Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün’de çevrildi.

Zonguldak merkezli yayın yapan İnanış gazetesinin haberine göre, Belediyede yaşanan olaylar sonrası ilçede tepkilere neden olurken belediye başkanı Servet Üstün ve AK Parti yönetime tepki geldi. Zonguldak'ın siyasi kulislerinden sızan iddiaya göre, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Karaman Belediyesi’nde yaşanan olay ile ilgili dosya hazırladı ve Ankara’ya ilettiği belirtiliyor. Ayçiçek’in Karaman Belediye Başkanı Servet üstün hakkında bir araştırma dosyası hazırladığı ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e dosyayı Bartın’da verdiği iddia edildi. Konuya ilişkin AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek tarafından herhangi bir yalanlama gelmedi.

AK Parti genel merkez düzeyinden Servet Üstün ile alakalı herhangi bir yaptırım olup olmayacağı ise merak konusu oldu. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek’in, Üstün hakkında dosya verdiği iddiasının kulislere sızması üzerine ise Merkez İlçede adeta cadı avı başladığı belirtildi. Teşkilat içinde sızdırmanın kimin yaptığı konusunda konuşmalar olduğu belirtilirken yöneticilerin kendi aralarında bazı isimlerin bilgileri dışarı sızdırmak ile suçladığı iddia ediliyor.

