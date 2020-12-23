AK Parti'de bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
GÜNDEM 23.12.2020, 11:06
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Milletvekili Uygur, "Genel sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavi ve izolasyon sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan şifa dilerim." ifadelerini kullandı.
Milletvekili Uygur, "Genel sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavi ve izolasyon sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan şifa dilerim." ifadelerini kullandı.
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