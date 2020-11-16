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AK Parti'de bir milletvekilinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

GÜNDEM 16.11.2020, 12:07
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AK Parti'de bir milletvekilinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır Çakır, koronavirüse yakanlandığı duyurdu.Ahmet Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabb'im tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.
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