AK Parti yetkililerinden Oğuzhan Asiltürk'e İstanbul Sözleşmesi isteği

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede AK Parti tarafından kabul edilen büyük tepkilere neden olan İstanbul Sözleşmesi'nin de gündeme geldiğini ifade etti.

Kudüs TV'de konuk olduğu programda konuşan Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi konusundaki son görüşlerini aktardı.

Oğuzhan Asiltürk’ün programda yaptığı konuşmada, “AK Parti'nin yetkilileri bana geldi ve bu sözleşmenin (İstanbul Sözleşmesi) kesinlikle kalkacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanının da görüşü kalkması yönünde ama parti içinde de buna karşı olanlar var. Bana dediler ki, ‘efendim siz bu konuyu söyleyin ki işimiz kolaylaşsın’” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, AK Parti döneminde 11 Mayıs 2011'de sözleşmeyi ilk imzalayan ve 24 Kasım 2011'de TBMM'DE onaylayan ilk ülke oldu. Onay belgesi 14 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine iletildi.

