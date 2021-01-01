AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sözcü gazetesine 'Ayasofya' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar." dedi.

