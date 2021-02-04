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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye Boğaziçi tepkisi
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 04.02.2021, 15:38
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Çelik'in açıklaması şöyle:"ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz. Demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorlarsa; öncelikle PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemeliler. Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır Anneleri'nin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır.ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmî güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz. Türkiye’deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken içişlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar."
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