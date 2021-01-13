AK Parti seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istiyor!

KRT ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman'da konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti'nin seçim barajını yüzde 12'ye çıkarmak istediğini öne sürdü.

Yarkadaş, AK Parti'nin seçim barajını düşürme vaadiyle geldiğini söyleyerek "Şu an bunu tartışıyorlar, önümüzdeki günlerde Türkiye bunu konuşacak." açıklamasını yaptı.

AK Parti'nin iki senaryo üzerinden ilerlediğini anlatan Yarkadaş, "Seçim barajının yüzde 12'ye çıkarılmasının yanında bir de daraltılmış bölge senaryosu var. Daraltılmış bölgeyi getirip seçim barajını yüzde 1'e indirmeyi düşünüyorlar. Seçim barajı yüzde 1'e indirildiğinde Millet İttifakı'na ihtiyacı kalmıyor." dedi.

