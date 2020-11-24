AK Parti MYK'dan karar! Eski milletvekili disipline sevk edildi

AKP MYK, AKP eski Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan'ı disipline sevk etti.

AKP'den yapılan açıklamada," AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 24.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili M. İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

