AK Parti Meclis Üyesi: Lan kim aç? Bana aç insanı gönderin...

AK Parti Avcılar Belediye Meclisi Üyesi Süleyman Çelik, ekonomiyi eleştiren ve insanların aç olduğunu söyleyenlere kürsüden sert sözler sarf etti. Çelik, “Lan biz şu anda 120 devlete şu hastalık dolayısıyla yardım yaptık ya… Kim aç? Arkadaşlar bana aç insanı gönderin. Ben onun bütün ihtiyacını göreceğim.” dedi. Tepki çeken bir konuşmaya imza atan Süleyman Çelik, AK Parti hükümetinin ekonomi yönetimini savunarak, yöneltilen eleştirilere, “Şu anda dünyada en büyük yardım eden ülke Türkiye. Tankımızı yapıyoruz, uçak savarımızı yapıyoruz, uçak gemimizi, uçağımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz” şeklinde karşılık verdi.



Belediye meclisi salonunda katılımcıların "İnsanlar aç" sözlerine de Süleyman Çelik “Ne oluyor size kardeşim ya… 4 tane maske diyorsunuz. Lan biz şu anda 120 devlete şu hastalık dolayısıyla yardım yaptık ya. Kim aç? Arkadaşlar bana aç insanı gönderin. Ben onun bütün ihtiyacını göreceğim.” dedi.



İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, sosyal medya hesabından, Süleyman Çelik'in konuşmasını, “AKP Avcılar Meclis üyesi S.Çelik ‘Ülkemizde kimsenin aç olmadığını, aç olan varsa ihtiyaçlarını karşılayacağını' iddia etti. Bu empatiden uzak söze karşılık tavsiyem, sokağa çık vatandaşı dinle, ya gelecek müracaatları karşıla ya da özür dile. Gerçekten tok açın halinden anlamıyor.” sözleri ile paylaşarak eleştirdi.



Akp Avcılar Meclis üyesi S.Çelik “Ülkemizde kimsenin aç olmadığını, aç olan varsa ihtiyaçlarını karşılayacağını’’iddia etti.Bu empatiden uzak söze karşılık tavsiyem,sokağa çık vatandaşı dinle, ya gelecek müracaatları karşıla ya da özür dile. Gerçekten tok açın halinden anlamıyor. pic.twitter.com/5HEz6yn621

— Serkan YALIM (@serkanyalim1) December 11, 2020



Akp Avcılar Meclis üyesi S.Çelik “Ülkemizde kimsenin aç olmadığını, aç olan varsa ihtiyaçlarını karşılayacağını’’iddia etti.Bu empatiden uzak söze karşılık tavsiyem,sokağa çık vatandaşı dinle, ya gelecek müracaatları karşıla ya da özür dile. Gerçekten tok açın halinden anlamıyor. pic.twitter.com/5HEz6yn621 — Serkan YALIM (@serkanyalim1) December 11, 2020

