"AK Parti, kürt seçmen ile bağını koparmak için gayret içerisinde"

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Konya merkezli yayın yapan Kanal 42'nin Konuşmaya Değer programında konuştu. Kulat, AK Parti’nin geçmişte birlikte çalıştığı bazı siyasetçilere yeniden yönelmesini değerlendirdi. Programda soruları cevaplayan Mehmet Ali Kulat, AK Parti ve kürt seçmenle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Mehmet Ali Kulat, “15 Temmuz kimyamızı bozdu, can havliyle FETÖ’nün yargıdaki taktiklerini kullandık” diyen AK Parti Diyarbakır eski milletvekili M. İhsan Arslan’ın disipline sevk edilmesini ve Diyarbakır eski milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında savcılık tarafından açılan soruşturmayı değerlendirdi.



Kulat, “Bir irade garip bir şekilde AK Parti’nin özellikle kürt seçmenle de bağını koparma konusunda bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum. AK Parti bunu bilerek ya da bilmeyerek değerlendirmesi, anlamaya çalışması lazım çünkü AK Parti ile kürt seçmen arasında oluşabilecek daha ciddi bağ kopması AK Parti’nin geleceğini ciddi şekilde riske eder. Bu konuda AK Parti’nin bir kısım adımlar atması beklenir ama şu ana kadar attığını adımları çok çok sağlıklı olarak görmüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.



Mehmet Ali Kulat, ‘AK Parti’nin eski kadrolara doğru bir eğilimi var. Bunun temel sebebi nedir? Sorusuna, şöyle cevap verdi:

“ DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin AK Parti açısından en büyük sorun olan tarafı bunlar alan inşa ettiler. Daha önceden AK Parti’ye çok kızan seçmen, partisine ne kadar kızarsa kızsın sinirlenip gidip CHP’ye oy vermiyordu, yine vermez ama bir DEVA Partisi’ne bir Gelecek Partisi’ne oy vermesinin önünde çok fazla engel yok. Eğer partisinden bir rahatsızlığı oluşmuşsa. Türkiye’de yaşayan insanların ilk kez oy kullanacaklar hariç geri kalanların dörtte üçe yakını bir ya da birden fazla kere AK Parti’ye oy vermiş. Dolayısıyla eski AK Parti. Bunların şu anda yarısı AK Parti’de yarısı AK Parti’den yolunu ayırmış. Bunların niçin yolunu ayırdığımıza baktığımızda küstürüldüm, kızdırıldım ve üzüldüm ifadesini kullanıyorlar. AK Parti bunları yanına toplama konusunda bir gayretin içerisinde olmaya çalışıyor ama bunun yol ve yöntemini seçmene sormak lazım. Yoksa sadece geçmişte siyaset yapmış olan bazı isimleri yeniden sahaya sürmek bazen artılar sağlasa bile bazen de çok artı olmayabilir. Çünkü eski insanların döneminin siyaseti ile günümüzün siyaseti çok farklı Dolayısıyla çokta etkili olmayabilirler.



AK Parti eski isimleri getiriyor ifadesi bir yere kadar doğru olsa bile bir yerden sonra, bakın bugün partinin kuruluş sürecinde en önemli isimlerinden biri İhsan Arslan’a yönelik parti disiplin kurulunda bir soruşturma açılmış durumda. Mehmet İhsan Arslan, Tayyip Bey’in uzunca bir süre başdanışmanlığı yapan Ali İhsan Arslan’ın (bilinen adıyla Mücahit Arslan) da babası. Bir diğer isim ise bugün yine savcılıkta hakkında soruşturma açılan Diyarbakır’ın en önemli ailelerinden birisi olan AK Parti eski milletvekili Galip Ensarioğlu… Yine Bülent Arınç meselesi. Bir irade garip bir şekilde AK Parti’nin özellikle kürt seçmenle de bağını koparma konusunda bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum. AK Parti bunu bilerek ya da bilmeyerek değerlendirmesi, anlamaya çalışması lazım çünkü AK Parti ile kürt seçmen arasında oluşabilecek daha ciddi bağ kopması AK Parti’nin geleceğini ciddi şekilde riske eder. Bu konuda AK Parti’nin bir kısım adımlar atması beklenir ama şu ana kadar attığını adımları çok çok sağlıklı olarak görmüyorum.”

