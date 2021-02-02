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AK Parti kongresinde çift liste kavgası! Partililer birbirine girdi
AK Parti Avcılar ilçe kongresi seçiminde çift liste kaynaklı yaşanan kavgada ikinci aday çıkmasına izin verilmedi.
GÜNDEM 02.02.2021, 07:56
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İstanbul Avcılar AK Parti ilçe kongresinde çift listeden kaynaklı yaşanan gerginlik kavgaya döndü.
Kongrede aday olmak isteyen tarafın liste verilmesi engellenirken iki taraf arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.
Liste vermek için kongre başkanlık katibine liste vermek isteyen partililer, diğer partililerce engellendi.
Liste vermesi engellenen bir AK Partili ise yaşanan engelleme sonrasında "AK Parti demokrasiden bahsediyor, adaletten bahsediyor o halde kendi teşkilat mensubunun demokratik bir şekilde yarışmasına izin verecek" ifadelerini kullanarak şeklinde tepki gösterdi.
Kongrede aday olmak isteyen tarafın liste verilmesi engellenirken iki taraf arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.
Liste vermek için kongre başkanlık katibine liste vermek isteyen partililer, diğer partililerce engellendi.
Liste vermesi engellenen bir AK Partili ise yaşanan engelleme sonrasında "AK Parti demokrasiden bahsediyor, adaletten bahsediyor o halde kendi teşkilat mensubunun demokratik bir şekilde yarışmasına izin verecek" ifadelerini kullanarak şeklinde tepki gösterdi.
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