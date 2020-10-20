AK Parti, İYİ Parti'nin iç meselesi FETÖ tartışmasına dahil oldu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İYİ Parti'de içindeki FETÖ'cü tartışmasına dahil oldu. AK Partili Bülent Turan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın dün CNN Türk canlı yayınında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik FETÖ'cü imasına yönelik sözlerine ilişkin, "Sayın Meral Akşener, ya Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır." dedi.

Bülent Turan, şöyle konuştu: "İYİ Parti'nin çok kıymetli Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bugün grup toplantısında gündemi değerlendirirken, aslında tüm Türkiye'nin merakla beklediği bazı soruları adeta yokmuş gibi davranarak, görmeyerek toplantısını bitirdi. Toplantısının bitiminde bir yıl önce yaptığım bir konuşmanın sanki bugün yapılmış gibi ifade edilerek sorunların bir anlamda sebebini kendince bulmuş oldu. 'İYİ Parti'nin içerisindeki tüm sorunların müsebbibi adeta Bülent Turan' dercesine cevap verdi. Çok hazin bir tablo, çok trajikomik bir durum. Öncelikle Sayın Akşener gibi bakanlık, genel başkanlık yapmış, uzun yıllar devletin farklı kademelerinde görev yapmış, kıymetli bir siyasetçinin bu tarz bir yorumu, kendi partisinin iç meselelerinin müsebbibi olarak bir başka partinin yöneticisini göstermesini, şık bulmadığımı ifade etmek isterim."

"Biz, başka partilerin içişlerine karışmayacak kadar tecrübeli insanlarız." diyen Turan, şöyle devam etti: "Ancak mevcut İYİ Parti vekilinin, üstelik kurucu olan bir vekilin, bir il başkanı hakkında şok edici bir iddiada bulunması artık o partinin değil, Türkiye'nin gündemidir. Sizin vekiliniz, il başkanınız hakkında 'terörist', 'terör örgütüyle irtibatlı' iddiasında bulanacak ama biz bunu 'İç meseledir, görmeyelim' diyeceğiz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz."

Son dakika! Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın FETÖ açıklamasına cevap

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, dün Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından, İYİ Parti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak demiştik. Partisine küsen Genel Başkan, milletvekili istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, grup bile kuramayacaklar." ifadelerini paylaşmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli. Ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım bir dönemde 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu." demişti.

