AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç koronavirüse yakalandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
GÜNDEM 09.10.2020, 21:40
Akif Çağatay Kılıç, vücut kırgınlığı nedeniyle yaptırdığı koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıç, genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Tedavisinin evde sürdüğünü aktaran AK Parti’li Kılıç, “Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim” dedi.
İşte Kılıç'ın açıklaması:
Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim.
Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim.
— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) October 9, 2020
Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim. — Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) October 9, 2020
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıç, genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Tedavisinin evde sürdüğünü aktaran AK Parti’li Kılıç, “Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim” dedi.
İşte Kılıç'ın açıklaması:
Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim.
Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim.
— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) October 9, 2020
Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim. — Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) October 9, 2020
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