AK Parti ilçe başkanını kutlamak için bürokratlar kuyruğa girdi!

Devlet bürokrasisi, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ndeki AK Parti Kongresi'nde seçilen yeni Başkan Hakan Toydaş'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Bürokratların yeni başkanla çektirdikleri fotoğraflar da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Toydaş, ziyaret eden bürokratları sosyal medya hesabında şu ifadelerle açıkladı:

"İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Gökhan Çağlar ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, SHM Müdürü Sayın Osman Yavaş ve Müdür Yardımcısı Sayın Ali Usuğ, Gölbaşı Devlet Hastanesi Müdürü Murat Akpınar, Birsen Arslan Hanımefendi, Müdür Yardımcısı Sayın İdris Kale ve İdari İşler Şefi Sayın Ali Demirkol ziyaretimize geldiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."

