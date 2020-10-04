AK Parti İl Başkanı duyurdu: İYİ Partili belediyeye kayyum mu atanacak?

Samsun'da geçtiğimiz günlerde AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin ve MHP İlkadım İlçe Başkanı Özcan Kınalı ile Cumhur İttifakı'ndan seçilen Belediye Meclis üyeleri düzenledikleri basın toplantısında, Denetleme Komisyonu raporunda gündeme gelen fahiş fiyatla mal alımları ve ilçe belediyelerinde danışmanlık kadrosu olmamasına rağmen asıl meslekleri çaycı, berber ve emekli şoför olan 5 kişinin danışman olarak işe alınması nedeniyle belediye yönetimini eleştirmişti.

İddialara cevap veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, danışman olarak işe aldığı 5 kişi ile ilgili savunmasında, "Çay ocakları ve berberlerde siyaset dönüyor. Buralarda belediyemizle ilgili, bizimle ilgili neler konuşuluyor bunları bilmemiz, halkın nabzını tutmamız lazım. Bu arkadaşları onun için işe aldık. Danışman almak mevzuata aykırı ise AK Parti döneminde neden 3 danışman alındı?" diyerek karşılık vermişti.

Gazete Duvar’ın haberine göre, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İYİ Parti'de bulunan İlkadım Belediyesi ile ilgili yaptığı açıklamada gerek duyulursa kayyum atanabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:



AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu'nun açıklamasına cevap veren İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ise, "AK Parti İl Başkanı haddini aşan bir cümle kullanmış. 31 Mart Seçimleri'nde İlkadım halkı, partimizin adayı Necattin Demirtaş'ı Belediye Başkanı olarak seçti. Herkesin bu karara saygılı olması gerekir. İlkadım Belediyesi'ni 260 milyon lira borç ile devrettiler. Belediyede yanlış olan bir şey varsa İçişleri Bakanlığı bu konuyu soruşturur. Ancak 'kayyum atanabilir' demek abesle iştigaldir. Milletin iradesine saygı duyulması gerekmektedir. Yaşadıkları oy kayıplarını gördükleri için böyle suni gündemler oluştuuryorlar" şeklinde konuştu.

"İlkadım Belediyesi'ne kayyum atanacaksa bu yasal bir boyut çerçevesinde gerçekleşir. Şayet gereği varsa, her zaman için değerlendirilebilecek bir husustur. Ancak bunun değerlendirmesi bize ait bir konu değildir. İçişleri Bakanlığı suistimal ya da başka bir husus varsa değerlendirmesini yapar."

