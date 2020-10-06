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AK Parti Grup Toplantısı ertelendi
Meclis'te haftalık düzenlenen AK Parti grup toplantısı, bu hafta yapılmayacak.
GÜNDEM 06.10.2020, 12:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Meclis'te haftalık düzenlenen AK Parti grup toplantısı, bu hafta yapılmayacak.
Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi
Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi
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|4
|8
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|4
|7
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|1
|Takımlar
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|P
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|4
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|3
|9
|3. Leicester City
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|9
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|4
|9
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|9
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|7
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|7
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|7
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|6
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|6
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|3
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|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
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|P
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|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
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|3
|7
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|3
|7
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|4
|7
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|5
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|5
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|7
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|3
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
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|4
|3
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|5
|2
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