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AK Parti Grup Toplantısı ertelendi

Meclis'te haftalık düzenlenen AK Parti grup toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

GÜNDEM 06.10.2020, 12:34
AK Parti Grup Toplantısı ertelendi
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Meclis'te haftalık düzenlenen AK Parti grup toplantısı, bu hafta yapılmayacak.
Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi
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